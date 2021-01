Dos clínicas privadas de Mar del Plata suspendieron la internación de pacientes con coronavirus

Dos carteles en dos clínicas privadas de Mar del Plata informaron sobre la falta de camas de internación. La situación se da en medio de un incremento de contagios de coronavirus en el país, que afecta también al municipio de General Pueyrredón. Alertados de la situación, turistas y locales comenzaron a compartir fotos y comentarios al respecto en las redes sociales.



“Estimados pacientes: lamentamos informar que, debido a que se halla saturado el sector correspondiente, está suspendida la internación de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19”, señalaba el comunicado emitido el martes por la Clínica 25 de Mayo. TN.com.ar habló con la Dirección del centro de salud e informaron que “esta situación se dio ayer”, pero este miércoles hubo altas médicas que dejaron camas libres y volvieron a recibir pacientes.

Esta institución médica fue la que registró el primer caso de muerte por COVID en Mar del Plata, de un paciente de 71 años llamado José “Jacho” Bensadon. El hombre había viajado de España para conocer a su nieta. A su vez, es una de las clínicas más concurridas de La Feliz. Según informó la Dirección a radio Brisas, en el lapso de tres semanas creció ocho veces la cantidad de internados por el virus en este centro de salud, aunque “no hay casos graves”.

En tanto, la Clínica Pueyrredón anunció la suspensión de internaciones, más allá del COVID: “Sin disponibilidad de camas de internación”, decía el cartel que pegaron en el vidrio de la puerta. Fuentes de la Dirección Médica confirmaron esta información: “Estamos con el total de camas ocupadas, a medida que se van liberando se ocupan”.

Más allá de la disponibilidad general, se refirieron a la falta de situación de la UTI: “No tenemos camas disponibles en terapia, lo que hace más complejo recibir pacientes que puedan llegar a requerir la atención en este sector y no tenemos más respiradores ni camas”.

Respecto a cuándo se intensificó la cantidad de pacientes ingresados en el centro de salud, las fuentes respondieron: “Veníamos bastante completos con la población habitual de Mar del Plata y después de las fiestas esto creció muchísimo más”. Sobre este punto, resaltaron que se abrió el turismo y la capacidad sigue siendo la misma en cuanto a la respuesta sanitaria en el sector privado. Aclararon que, actualmente, reciben mucha gente “que está en tránsito”.

Desde la Secretaría de Salud de General Pueyrredón, a cargo de Viviana Bernabei, afirmaron: “No tenemos colapso sanitario”. Y comunicaron que este martes hubo 27 pacientes infectados con coronavirus que necesitaron internación en terapia intensiva, y solo 15 precisaron de respirador (ARM).

Además, comunicaron que el hospital modular, que había permanecido cerrado por refacciones, volvió a funcionar el martes y, por ende, se habilitaron esas camas.

En declaraciones a radio Brisas, Bernabei se refirió a las clínicas que alegaron saturación de camas, y explicó: “Recibimos la información que estaban con la parte COVID totalmente ocupada, con dos o tres camas libres, pero nada tiene que ver con la disponibilidad de camas en el pico del COVID, estamos en un 50 por ciento, porque hasta ahora no hay ningún tipo de restricción con el tipo de cirugías y en septiembre solo se hacía lo urgente”.

De todas formas, reveló que se está instando al personal sanitario a reprogramar “todo aquello que no sea urgente” para poder “tener en consideración mayor cantidad de camas de COVID”.

Desde la Región Sanitaria Octava de Mar del Plata también negaron que esté saturado el sistema sanitario y detallaron la ocupación de camas en la ciudad en el sector público. Según el informe, en el hospital modular este miércoles había 15 personas internadas con coronavirus, tres de ellas en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y 12 en sala general.

En comparación con el panorama que se presentó a fines de agosto y principios de septiembre, cuando General Pueyrredón fue afectado por un pico significativo de contagios, las fuentes informaron que en el modular “llegaron a haber hasta 60 camas ocupadas, 24 de UTI”.

En tanto, desde el Hospital Interzonal “Dr. Oscar E. Alende” comunicaron que en las últimas horas hubo un solo caso de COVID-19 internado en UTI, cinco sospechosos y dos positivos. Mientras que en el Materno Infantil “no hicieron parte porque la situación estaba tranquila”.

En relación con las camas de UTI ocupadas por cualquier patología, en el sistema público de Mar del Plata hay 50 pacientes internados. Las fuentes de la Región Sanitaria Octava apuntaron también a que en agosto el sistema de salud estaba prácticamente dedicado a atender casos de COVID, mientras que en este momento “se están atendiendo otras patologías, intervenciones quirúrgicas, etcétera”.

La secretaria de Salud de General Pueyrredón informó este miércoles que venían observando un “incremento de pacientes internados desde el 16 de diciembre”, y detalló que tenían 30 pacientes con 10 camas de terapia ocupadas, y 33 sospechosos internados hasta el martes, y que ese número evolucionó a 96 pacientes internados.

Asimismo, se refirió a la situación de las clínicas privadas: “Tenemos un indicador propio donde se mide la capacidad de la Clínica 25 de Mayo, Clínica Pueyrredón, Colón y HPC que engloban el 65 por ciento de las camas del sector privado de la ciudad”. Sin embargo, consultados sobre la cantidad de camas disponibles en este momento en el sector privado, las fuentes de la secretaría de Salud del municipio no pudieron proporcionar ese dato.

Fuente: TN.

