Dos escindidos del vecinalismo vuelven de la mano de Nickel

7 junio, 2023

Según se pudo conocer, el segmento del concejal Werner Nickel que competiría en las PASO en el ámbito del Movimiento Vecinal frente a la lista que encabezaría la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Cittadino, estaría incorporando a dos personas que en su momento se apartaron del partido.



El primer precandidato a concejal sería el Dr. Federico Balbuena, exedil vecinalista y secretario de Hacienda, quien se pasó al PRO y tuvo la oportunidad de ser funcionario en el Ministerio de Trabajo durante la gestión de María Eugenia Vidal. Ahora, Nickel lo habría repatriado.

La segunda precandidata sería la Dra. Mónica Capellari, exsecretaria de Salud, exdirectora del Hospital Pirovano y exconcejal, quien no solo se apartó del MV sino de Tres Arroyos ya que prestó funciones en San Cayetano y Adolfo Gonzales Chaves.

Este viernes, Nickel haría el primer encuentro de su segmento, en horas de la noche en el Club Social, para empezar a definir los pasos a seguir de cara a la campaña.

No obstante, algunos vecinalistas no pierden la esperanza de intentar seguir el camino de una lista de unidad.

