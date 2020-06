Dos médicos chequean a 191 aislados en el distrito

684En los últimos días han llegado al distrito personas que estuvieron en otros lugares del país, donde hay riesgo de contagio de Coronavirus, y donde no lo hay. En su mayoría son tresarroyenses que han viajado y otros que vivien fuera de la ciudad, y por el tema del aislamiento, vuelven temporariamente.

El sistema de salud de la Municipalidad tiene afectados dos médicos para que llamen todos los días a los grupos familiares que se encuentran aislados, a quienes se les hace una serie de preguntas para controlarlos y permitir un seguimiento que alerte si hubiera algún síntoma, para que se pueda actuar rápidamente en consecuencia.

El Dr. José María Marcolongo y la Dra. María José Alvarez están afectados, bajo la coordinación de la Dra. Mónica Capellari, a realizar esos llamados diarios que tienen como propósito final, el seguimiento y la ayuda.

Cuando en los retenes se advierte la presencia de viajeros o grupos que ingresarán a Tres Arroyos provenientes de otros lugares, se les toma los datos personales, domicilio y un teléfono de contacto.

Ia idea es hacer el control para colaborar con ellos, sus contactos más cercanos y la comunidad en general. No quiere decir, bajo ningún punto de vista que todo quien venga de otro sitio, lo haga contagiado de Coronavirus. Pero puedo ser. Hasta ahora no se ha detectado ni siguiera una sospecha.

En los accesos se informa de la novedad y se agregan a las planillas de seguimiento. La mayoría da datos precisos, pero otros falcean domicilios y números de teléfonos. Son los menos, pero preocupa el grado de irresponsabilidad que se manifiesta.

Inclusive hay días que se han comunicado con ciertas familias o grupos familiares y han contestado amablemente el cuestionario de los médicos. Pero en otras oportunidades no atienden el llamado. Y cuando lo hacen, tiempo despues, expresan que no respondieron porque no conocían el número de quien lo llamaba.

Esta cuestión del recrudecimiento de la cuarentena en Capital Federal y Area Metropolitana Buenos Aires, motivó a ciudadanos de nuestra región que viven en esa zona a pasar la cuarentena entre nosotros. Y otros que han llegado de distintos lugares porque tienen la forma de estar aquí.

En Tres Arroyos, al día de hoy, se controlan 30 grupos. Esos grupos suman 191 personas que por alguna razón u otra están cumpliendo con un aislamiento de 14 días.

En las últimas horas, por ejemplo, a Claromecó ingresaron dos ciudadanos de Bahía Blanca, por circunstancias diferentes y nada tiene que ver uno con el otro. Una pareja de Iguazú, en la provincia de Misiones. Un ciudadano de Tandil y 6 provenientes de La Plata. Todos están bajo el control y vigilancia médica.

Los llaman todos los días y además les informan que ante cualquieer modificación de su estado de salud, lo hagan saber inmediaamente, para lo cual les dan un número de contacto.

Tambien hay ingresos y están controlados, aunque en menos cantidad, en Reta.

Estas son algunas de las acciones que se conocen superficialmente y merecen ser destacadas, las que se suman a la prevención que se hace para con el personal sanitario, el suministro de todos los elementos de seguridad para el contacto con los pacientes, tengan la patología que tengan, la provisión de productos de desinfección y el acopañamiento necesario para que el riesgo que significa trabajar en salud, sea el mínimo. (foto ilustrativa)

