Dos santafesinos que recorren el país en su colectivo “Paz”
Cristian Darraz y Georgina decidieron cambiar radicalmente su estilo de vida: dejaron sus trabajos, su casa y la rutina para lanzarse a viajar por la Argentina a bordo de un colectivo reformado íntegramente por ellos mismos. Para ello, FM Ilusiones conversó con Cristian y Georgina para dar más detalles de esta iniciativa.
“Éramos como cualquier persona, con trabajo y casa fija, pero no estábamos conformes. Los 15 días de vacaciones no alcanzaban y queríamos disfrutar la vida. Entonces decidimos dejar todo y embarcarnos en esta aventura”.
La idea nació de Georgina, quien convenció a Cristian de transformar el sueño en realidad. Con un dinero recibido por un arreglo laboral, compraron un colectivo de línea en San Nicolás y lo desarmaron por completo. “Nunca habíamos subido a un motorhome, aprendimos mirando videos y grabamos nuestro proceso para ayudar a otros”, relataron.
Tras tres meses de trabajo intenso dejaron el vehículo totalmente equipado: cocina, heladera, baño con ducha, lavarropas, secarropas, aire acondicionado y calefacción. “Es como un departamento sobre ruedas”, describieron.
El primer destino fue la costa bonaerense, pero luego llegaron hasta La Pampa y Neuquén. Siempre acompañados por sus dos perros, Apu y Azaí, van recorriendo rutas y eligiendo dónde quedarse según lo que el lugar y el tiempo les ofrecen.
Respecto a la forma de sostenerse económicamente, explicaron: “No tenemos todos los huevos en una sola canasta. Vivimos del alquiler de nuestra casa, vendemos artesanías, tenemos un canal de YouTube y trabajamos en los lugares donde podemos”.
En redes sociales se los encuentra como Viajamos en Paz (YouTube, Instagram, Facebook y TikTok), donde comparten videos y transmisiones en vivo sobre sus viajes.
Al ser consultados por el mejor destino, recomendaron un rincón poco conocido de San Juan: Chucuma. “Es un lugar con cerros, río, pileta de agua de los cerros, mucha tranquilidad y verde. Para nosotros fue un oasis”, aseguraron.
Con su colectivo Mercedes Benz, que ya suma más de 25 mil kilómetros recorridos en tres años, Cristian y Georgina siguen apostando a esta vida de libertad sobre ruedas: “Vamos lento, disfrutando, dándole tiempo al tiempo”.