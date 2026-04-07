Nuevos talleres en la Biblioteca Meister: “confección de rosas en Tela” y “Arte para Adultos”

7 abril, 2026 0

En la Biblioteca Meister, ubicada en Berutti 710, se desarrollarán dos propuestas diferentes.

Seminario de Confección de rosas en tela

Dictado por Liliana Larrechart, será el miércoles 22 a las 14:15. La propuesta incluye materiales y está destinada a todo público (cupos limitados).

Taller de Arte para Adultos – Nivel Principiante

Coordinado por Vanesa Chiacchio, este taller invita a iniciarse en el mundo del arte a través de la exploración del color, técnicas básicas de pintura y el desarrollo de la creatividad. Se dicta los días jueves de 14 a 16, en un espacio relajado y sin necesidad de experiencia previa (cupos limitados).

Para inscripciones o más información, comunicarse vía WhatsApp al 2983541012 o acercarse a la institución.

Volver