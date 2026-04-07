Nuevos talleres en la Biblioteca Meister: “confección de rosas en Tela” y “Arte para Adultos”
En la Biblioteca Meister, ubicada en Berutti 710, se desarrollarán dos propuestas diferentes.
Seminario de Confección de rosas en tela
Dictado por Liliana Larrechart, será el miércoles 22 a las 14:15. La propuesta incluye materiales y está destinada a todo público (cupos limitados).
Taller de Arte para Adultos – Nivel Principiante
Coordinado por Vanesa Chiacchio, este taller invita a iniciarse en el mundo del arte a través de la exploración del color, técnicas básicas de pintura y el desarrollo de la creatividad. Se dicta los días jueves de 14 a 16, en un espacio relajado y sin necesidad de experiencia previa (cupos limitados).
Para inscripciones o más información, comunicarse vía WhatsApp al 2983541012 o acercarse a la institución.