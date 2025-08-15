Dos tresarroyenses en la lista de candidatos a diputados provinciales por La Libertad Avanza

15 agosto, 2025 0

Alejandro Finocchio y Daniela Pozzoni, dos profesionales tresarroyenses ocuparán un lugar a definir en la lista de candidatos a diputados provinciales por el espacio de La Libertad Avanza, encabezado por José Luis Espert.

El cierre es a las 24 horas del domingo, aunque ya firmaron la documentación correspondiente esta tarde en el estudio del Dr. Sebastián Pareja en la ciudad de La Plata.

Recordamos que Finocchio es contador y es el armador libertario en nuestra ciudad, y Pozzoni está al frente de un organismo nacional con representación en Tres Arroyos.

En los próximos días se conocerá cual será el lugar asignado en la lista.



