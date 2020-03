Dos tresarroyenses que pasean por Roma aseguran que no hay paranoia por el Coronavirus (video)

Osvaldo Frapiccini y Josefina Menna son tresarroyenses y se encuentran de paseo recorriendo Roma. En diálogo con LU 24, aseguraron que la presencia del Coronavirus en Italia no genera la paranoia que esperaban. Más bien lo contrario.

“Hemos recorrido el Coliseo, vamos por la calle y no vemos a nadie con barbijo. Ellos se lo toman muy tranquilos, las confiterías están todas abiertas. Si se observa mucha gente con alcohol en gel y mucho lavado de manos. No vemos nada raro”, aseguró Osvaldo.

Mencionó que en el ingreso al Coliseo realizaron la fila habitual y que no tuvieron ningún control especial, solo los de seguridad y rutina. Lo mismo sucedió en el aeropuerto de Madrid: “no hubo control y acá en Roma tampoco, solo preguntaban de dónde veníamos”.

Por su parte, Josefina destacó que “se observa a la gente de acá muy tranquila y relajada. Si se ve a todo el mundo usando el alcohol en gel”, dijo.

