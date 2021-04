Dr. Bronzieri: “hay pacientes que deberían estar ingresando al Hospital pero no hay camas”

El Dr. Alejandro Bronzieri, quien se desempeña en la sala Covid del Hospital Pirovano, dijo a LU 24 que la situación en Tres Arroyos “es muy compleja”, afirmó que “el sistema de salud está sobrecargado” y advirtió que “hay pacientes que a veces deberían estar ingresando al Hospital pero no tenemos ninguna disponibilidad de camas”.

“Claramente estamos transitando la segunda ola con un número de casos enorme y una ocupación del cien por ciento”, sostuvo el profesional.

“Hay pacientes que a veces deberían estar ingresando al Hospital pero no tenemos ninguna disponibilidad de camas. Se está preparando la posibilidad de abrir una segunda sala, como ya la tuvimos. En estos días la tasa de utilización era baja y ahora tenemos el cien por ciento de ocupación. También aumentó el número de consultas por afecciones respiratorias y el de test que estamos realizando”, explicó.

“Es muy complejo porque todo el sistema de salud está sobrecargado pero además todo el personal lleva mucho tiempo, más de 12 meses, estamos todos cansados y en algunos casos tenemos menos cantidad de médicos porque es lógico y entendible que haya gente que no quiera continuar, esto se armó de alguna manera para sortear una situación dificil pero como se ha extendido en el tiempo todos tenemos diferentes tipos de obligaciones y tenemos derecho a continuar con las otras cuestiones”, consideró.

Bronzieri indicó que “crece extremadamente rápido, antes teníamos un delay con Capital Federal de varias semanas para cuando nosotros veíamos el impacto en los pueblos del interior” al tiempo que manifestó que “cambió significativamente también la edad de los pacientes, que son mucho más jóvenes, requieren más días de internación, por lo tanto las camas quedan mucho más tiempo trabadas, no podés externar”.

“La mayoría de los que estamos en sala de coronavirus nos hemos contagiado trabajando y muchos la hemos pasado muy mal. Es entendible el miedo de los profesionales y el cansancio, que es mucho”, agregó.

Sobre la viralización de audios en los que se aseguraba que el sistema de salud en Tres Arroyos había colapsado, mencionó que ayer atendió a “una paciente de 71 años con un cuadro respiratorio complejo y no tenía disponibilidad para poder internarla. La tengo ambulatoria, estoy esperando porque hoy dimos dos altas y esas camas van a ser utilizadas en forma inmediata. Cuando uno habla de colapso se refiere a la imposibilidad de poder atender como corresponde”.

Finalmente, ante la consulta de LU 24 y a título personal, expresó que “si bien las escuelas no ha sido foco de contagio y la educación para los chicos es fundamental, habrá que replantearse globalmente el tema de las clases, por lo menos en las próximas semanas. La educación se puede continuar vía online, los pacientes que yo no pueda internar en la sala no van a poder continuar porque sus vidas se van a ver complicadas”, concluyó.

