Sebastián Otero: Nos sentimos honrados por el reconocimiento hacia nuestro Papá

15 octubre, 2021 Leido: 2265

Para la familia Otero es un día especial, esta tarde, en el Barrio Celta, se inaugurará la Plaza que llevará el nombre de Oscar “Tito” Otero, reconocido profesional peluquero, que ha dejado su impronta trascendiendo a lo físico.

Uno de sus hijos, el Dr. Sebastián Otero dijo, “estamos contentos y agradecidos por el reconocimiento. Cuando le consultaron desde el Municipio a mi hermana Daiana, por supuesto que dijimos que sí de inmediato, ya que para nosotros es un honor lo que nos propusieron para recordar a nuestro Papá. Nosotros aún, con el corto paso del tiempo desde su partida, nos vamos dando cuenta de que era más grande de lo que pensábamos, nos estamos enterando de cosas que hacía, y que desconocíamos cómo se las arreglaba para hacer tantas cosas, realmente estamos muy orgullosos del Padre que tenemos”.

La Plaza que se inaugurará en el Barrio Celta llevará el nombre de Tito porque los últimos años de su vida residió en el lugar, “mi Papá formaba parte de la comisión de vecinos, se preocupaba mucho por el barrio, realmente era un hacedor. Siempre hablar de mi papá termina quebrándome, “el pelado” como le decimos con mis hermanos, era un tipo que dejaba huella, en cada lugar que estaba siempre lo recuerdan, él tenía tiempo para todos, tengo pacientes que me cuentan cosas sobre mi papá que realmente para nosotros fueron sorpresa, y el recuerdo es constante de todo el mundo.

Era un personaje muy especial, o lo querías y lo adorabas, o lo dejabas pasar porque mucha gente no toleraba quizá su personalidad. En los momentos más importantes de nuestras vidas “el pelado” siempre estuvo para nosotros, somos seis hermanos. No se caracterizaba por ser un tipo dócil, era temperamental, era como un cacique, pero siempre con la buena intención de cuidar a su clan, como decía él. Pero con sus aciertos y sus errores siempre hizo lo mejor que pudo para nosotros”.

Volver