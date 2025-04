Dra. Ambrosetto: La experiencia de una tresarroyense en El Salvador

18 abril, 2025 0

La Dra. Sofia Ambrosetto, es tresarroyense, cirujana oftalmóloga y trabaja en El Salvador desde hace un tiempo. Habló con LU 24 sobre aspectos que modificaron su vida al llegar a ese país centroamericano, y sobre los trabajos realizados tanto en hospitales públicos como en su consultorio privado que recientemente abrió.

“Llegamos con mi marido por una oferta laboral; yo nací en Tres Arroyos, estudié en Buenos Aires y me quedé; pensando siempre en volver a la ciudad porque permite vivir muy distinto a lo que es la capital argentina”, sostuvo.

“El Salvador esta transitando muchos cambios, nosotros cuando recién llegamos teníamos temor por el tema de la seguridad, pero yo me siento mas segura acá que estando en Capital Federal: puedo transitar con el celular en la mano sin pensar que me lo van a robar, dejar la cartera en un Mc Donalds tranquila”, expresó.

Respecto al clima, dijo que “es fantástico, hay una época de lluvias, y la particularidad es que a las 6 de la tarde es de noche y amanece muy temprano: a las 5 de la mañana es de día”.

“Estuve en Perú, en un congreso que se realiza una vez al año, y ahora estoy preparando un articulo para una revista, vamos a ver si me la publican en el próximo número}, añadió.

Sobre su tarea profesional, Ambrosetto dijo que “en una oportunidad y ante el llamado de un intendente, atendí una persona que estaba ciega por cataratas, se le hizo una ecografía y le operamos los dos ojos a la vez, y como el paciente era de muy bajos recursos y no tenía familia, prácticamente tenían que hacerse cargo de su cuidado, pero se hizo la cirugía y salió bien, eso es lo gratificante de mi profesión porque además de percibir un sueldo a fin de mes la medicina permite colaborar en la salud de la gente”.

“Creo que nosotros, los argentinos, estamos un poco mejor en el cuidado de la salud que la población de El Salvador, hay muchísimos casos de diabetes por la alimentación, se nota muy marcada la diferencia entre clase alta y clase baja, pero en lo que hace a los hospitales se los ha refaccionado ante la alta demanda”, graficó.

“Una vez al año o cada dos años se debe realizar el fondo de ojo porque se ven un montón de patologías, por la agudeza visual que se desarrolla en niños es recomendable antes de los 9 años y pasada esa edad se torna difícil la cuestión, debe hacerse cuando nace, a los tres y seis meses, al año y antes de ingresar a los espacios de educación” aconsejó.

Sobre el presidente Bukele dijo que “hay gente que lo quiere y gente que no, como en cualquier lugar, pero uno pregunta y están encantados con él”.

“Tengo a mi mamá, mi tía y unos primos en Tres Arroyos, fui todos los años y ahora vino mi mamá a El Salvador porque no conocía, se extraña Argentina, sobre todo por el idioma y la forma de hablar, no hay yerba, por ejemplo, todo suma para extrañar”, finalizó.

Volver