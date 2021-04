Dra. Meroni: “El sistema hospitalario está trabajando a sala llena”

La doctora Victoria Meroni afirmó por LU 24 que “el sistema hospitalario está trabajando a sala llena, hay una sobrecarga tanto en emergencias como en la sala Covid porque todos los pacientes que lo requieren están siendo internados en el Hospital Pirovano”.

La profesional también trabaja en el servicio de guardia de Policoop y dijo que “vemos un afluente de pacientes respiratorios mucho mayor que con anterioridad. Hay muchos que se presentan con distintos síntomas y lo que nos llama la atención más que nada es el descreimiento que tiene la mayoría de la población que ese síntoma no es Covid entonces voy al consultorio de mi médico o a cualquier sala de urgencias cuando deberíamos centralizar la atención, como bien habíamos pedido el año pasado entre todos los profesionales de la salud, que se acercaran para ser asistidos por el consultorio de respiratorios”.

Ante el inicio de síntomas respiratorios, la profesional recordó que “no es recomendable ir a consultar a las salas sino aguardar la evolución del cuadro para ver si es necesario hacer un hisopado o no y comunicarse telefónicamente al número 439488”.

“Frenar esta ola depende de toda la población”

Además, Meroni hizo hincapié en la restricción de la circulación innecesaria: “el éxito de frenar esta ola de Covid depende de toda la población”. En este sentido, apuntó a “disminuir las actividades grupales, no juntarse innecesariamente durante 14 días, si lográramos eso frenaríamos completamente la circulación viral”, manifestó al tiempo que remarcó que hay que mantener las medidas de prevención.

