Dramático pedido de la abuela de Felipe: “queremos justicia, nadie le devolverá lo que perdió”

17 marzo, 2021 Leido: 680

Claudia Rodríguez Sabatini, abuela de Felipe, víctima del llamado “síndrome del bebé sacudido”, clamó por justicia a través de LU 24 y contó las dramáticas circunstancias que atraviesa la familia por las severas consecuencias de las lesiones que le habría provocado quien era pareja de su madre, José Manuel Vespa, que será sometido a juicio oral entre el 25 y el 26 de marzo.

“Queremos justicia por él, que tiene tres años y medio y no puede caminar, porque le causó hemiplejia del lado derecho, que no puede hablar, que perdió la visión del ojo derecho; nadie le va a devolver todo eso, pero necesitamos que se haga justicia. Hasta los 10 meses era un bebé muy sano y ya atravesó tres operaciones. El año pasado, en agosto, lo operaron en plena pandemia; después le pusieron una válvula para que drene el líquido de su cabecita, y ahora tendrá una nueva intervención porque al ponerle esa válvula, se hundió la plaqueta que tiene colocada. Toma medicación porque la cabecita le duele, llora de noche por el dolor. Va a rehabilitación, su vida es muy complicada y es una situación muy angustiante para su mamá, que tiene otra nenita de dos años, y para toda la familia. Nos provoca una impotencia terrible lo que esta persona le hizo”, sostuvo la mujer.

“Es terrible ver que otros nietos empiezan el jardín y él no lo puede hacer, porque tiene que tener alguien especializado para acompañarlo y porque estamos esperando la fecha para la nueva operación”, completó Rodríguez Sabatini.

La abuela de Felipe advirtió que “esperamos que se le dé la pena que se merece a este señor, al que llamamos así por educación; y que se sepa la verdad, cualquier mujer que es madre, abuela, que tiene un niño sabe lo que es que le tronchen la vida a una criatura. El era la única persona que estaba con mi nieto en ese momento”, concluyó.

Volver