“Drogas Legales” obtuvo el primer lugar en el concurso “Consumo Cuidado”

27 octubre, 2025 0

El corto “Drogas Legales” de 4º 2ª Sociales de la Secundaria 2 fue el ganador del concurso “Consumo Cuidado”, una iniciativa del Programa de Prevención en Consumos Problemáticos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

El segundo lugar fue para la pieza “Lo que la adicción me quitó”, del Colegio Nuestra Señora de Luján, mientras que el tercer puesto correspondió a “Ludopatía (casinos online)” de la Escuela Especial 501.

Los premios

Primer lugar: EES N° 2 – 4° 2° de Sociales, bajo la coordinación de la docente Elisa Colantonio. Con un premio de $250.000

Segundo lugar: Colegio Nuestra Señora de Luján, 2° división, con la docente Cecilia Chaparro. Se hicieron acreedores a $200.000

Tercer lugar: Escuela de Educación Especial N° 501 (SAFI Superior), a cargo del docente Gastón Arce. Con un premio de $150.000.

Desde la organización se manifestaron muy satisfechos por la gran participación y el nivel de las producciones recibidas ya que un total de 12 cortos que abordaron la temática del consumo desde miradas diversas, sensibles y comprometidas.

El Secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, felicitó a todas las instituciones, docentes y estudiantes por el compromiso demostrado, destacando que este tipo de iniciativas fortalecen la prevención y promoción del cuidado frente a los consumos problemáticos.

El corto ganador concluye con una frase que resume el espíritu del certamen:

“La ayuda no es una receta vacía: la encontrás en tu gente y en la empatía.”

Lo que demuestra que con el concurso cumplimos el objetivo de promover la reflexión y el trabajo en equipo, en las escuelas secundarias a través de un lenguaje dinámico que manejan muy bien los y las adolescentes; ya que las producciones audiovisuales transmiten mensajes de cuidado, reducción de riesgos y empatía. Los cortos están publicados en los Instagram oficiales: @desarrollosocialtsas y @programaprevencionconsumos.

Volver