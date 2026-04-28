Duatlón: 4ª puesto de Iván Belén en Azul

28 abril, 2026

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Duatlón: 4ª puesto de Iván Belén en Azul

Este domingo se corrió en Azul la primera fecha del Campeonato regional de Duatlón y el tresarroyense del Gimnasio 3 A Iván Belén, obtuvo un cuarto puesto en la general.

Con más de 100 corredores y una  carrera que  tuvo mucho viento, frío, lluvia y barro .

La general fue ganada por Ramiro cepeda de Tandil, Seguido por Santiago Díaz de  Rauch, Tercero Facundo Las Heras de Olavarría, Cuarto Iván Belén de Tres Arroyos, Quinto Jonathan Beruti  de Juárez.

Además de Belén que representa el Gimnasio 3 A compitieron Carlos Rodríguez que  se ubicó  tercero en  la categoría de  30 a 39, Juan Méndez octavo en  50 a 59 y Cesar Dannunzio  segundo en la  categoría de  60 a 69.

La próxima   competencia será en Benito Juárez el  24 de Mayo.

Duatlón: 4ª puesto de Iván Belén en Azul
Duatlón: 4ª puesto de Iván Belén en Azul
Duatlón: 4ª puesto de Iván Belén en Azul