Duatlón: 4ª puesto de Iván Belén en Azul

28 abril, 2026 0

Este domingo se corrió en Azul la primera fecha del Campeonato regional de Duatlón y el tresarroyense del Gimnasio 3 A Iván Belén, obtuvo un cuarto puesto en la general.

Con más de 100 corredores y una carrera que tuvo mucho viento, frío, lluvia y barro .

La general fue ganada por Ramiro cepeda de Tandil, Seguido por Santiago Díaz de Rauch, Tercero Facundo Las Heras de Olavarría, Cuarto Iván Belén de Tres Arroyos, Quinto Jonathan Beruti de Juárez.

Además de Belén que representa el Gimnasio 3 A compitieron Carlos Rodríguez que se ubicó tercero en la categoría de 30 a 39, Juan Méndez octavo en 50 a 59 y Cesar Dannunzio segundo en la categoría de 60 a 69.

La próxima competencia será en Benito Juárez el 24 de Mayo.

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