Duatlón: Belén Iardino suma y sigue. Junto a Cardano ganaron en Juárez

24 mayo, 2026 0

En la 2ª fecha del Campeonato de Duatlón “4 Ciudades y un Paraíso” , nuevamente la atleta tresarroyense Belén Iardino continuó sumando éxitos, subiéndose al primer escalón del podio en Benito Juárez.

La prueba fue bajo la modalidad de posta, corriendo con Héctor Cardano, de 66 años quien había corrido este sábado 50 km. y este domingo corrió otros 30 en bicicleta.

Iardino inició la posta corriendo 4,300K, luego Cardano hizo los 30 K en bicicleta y nuevamente Belén, cuando estaban disputando el tercer puesto y, a pesar del intenso viento corrió los últimos 4,700K y , lograron llegar primeros.

Como es habitual, agradeció a su entrenador, a sus sponsors y a quienes apoyan cada momento en su destacada carrera en el atletismo argentino.

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