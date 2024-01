Dudas y certezas sobre la ley de alquileres: la palabra de Pía Cipulli

26 enero, 2024

Pía Cipulli, de Cipulli Propiedades, habló este viernes por la mañana con LU 24 y evacuó algunas dudas tras la derogación de alquileres y brindó detalles acerca de cómo son los nuevos contratos.

“Las inmobiliarias siguen trabajando normalmente, eso no ha cambiado mucho. Siempre las personas pueden alquilar particular de dueño directo u otras lo hacen con inmobiliarias. Cualquier persona puede venir a asesorarse sobre algún alquiler de un particular sin problema”, comentó.

Y agregó: “lo que pasa en las partes, como es ley es lo que se está usando ahora. En 2020 tuvimos la reforma con los alquileres con ICL, que era lo que se llegaba al re-ajuste con el monto de precios y a eso se dividía por lo que es el incremento de salarios. Entonces, para mí, estaba bastante bueno porque reflejaba un poco más como iban los aumentos. Era sólo un aumento por año, y aumentaba por el índice que les aumentaba a todos lo mismo, pero también quedó desfazado porque había aumentos que no se reflejaban como el caso de los sueldos y ahí la gente decía que no servía.”

Además, y acerca de los cambios, detalló: “cambiaron varias cosas: el plazo mínimo legal es el que pactan las partes y sino se pacta nada son 24 meses para vivienda y 36 meses para comercial. Después la moneda de pago es la que las partes pactan; y a diferencia de Capital Federal, acá siempre tenés un mes de depósito como garantía. Una vez que lo pactas, no se puede modificar porque es un contrato que tiene un inicio y también un final.”

Finalmente, recalcó que siempre es importante asesorarse y ante cualquier consulta se pueden comunicar al 2983 15 544 978 o de manera presencial en Pellegrini 57.

Volver