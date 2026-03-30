Dúo Sur Adentro: Cantó en el Cementerio de Darwin en Malvinas (audio)

30 marzo, 2026 0

El dúo tresarroyense Sur Adentro, viajó a las Islas Malvinas, visitó el Cementerio de Darwin, lugar donde descansan los restos de quienes perdieron la vida en la Guerra, en ese momento cantaron la canción “La Hermanita Perdida”, letra de Atahualpa Yupanqui y música de Ariel Ramírez

Valeria Palermo integrante del dúo, habló con LU 24 y dijo “fue algo que veníamos planeando hace mucho tiempo, por suerte se dio vine con mi esposo y compañero Pablo Roselló además de nuestros hijos, llegamos en Barco el 23 de enero con mucha emoción, nos recibieron con mucha alegría”

“Nuestro propósito siempre fue llegar al Cementerio de Darwin, los guías Chilenos nos llevaron a ese lugar, y al llegar homenajeamos a los soldados cantando la Milonga La Hermanita Perdida”, detalló.

“Cuando llegamos empezamos a cantar, grabamos un video generando un recuerdo muy hermoso para nosotros y todos los presentes, cerramos los ojos viviendo un momento muy lindo, con el alivio de haber hecho algo para la causa”, contó.

“Lo que viene para el Dúo es presentarnos en el Teatro de Woka en Almagro, y en agosto en el Rondeman Abasto, de Capital, apuntamos a seguir creciendo con nuevas producciones”, concluyó.

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