Durando apunta su producción a la nueva línea pesada de calefactores y a los termotanques

14 abril, 2021 Leido: 93

Durando es una de las marcas emblemáticas que tiene Tres Arroyos y actualmente apunta su producción a la nueva línea pesada de calefactores y a los termotanques eléctricos y a gas. Sigue ofreciendo sus productos en la Patagonia Argentina.

El propietario de la firma, Horacio Durando, dijo a LU 24 que para esta nueva temporada se preparan “en serio” pero advirtió que “estamos con mucho miedo porque el año pasado, por ejemplo, por el tema de la cuarentena no pensábamos que íbamos a tener ventas, cerramos la fábrica por dos meses y cuando la volvimos a abrir empezamos a tener pedidos, y realmente veníamos sin stock porque íbamos produciendo poco debido a que no era tanta la demanda. Empezamos a tener pedidos y vendimos bien, aunque la ganancia no era la que teníamos que tener por la inflación y que con la entrega de materia prima tuvimos problemas”.

“Entonces este año nos estamos preparando, saliendo con unos productos nuevos. El miedo es porque tenemos que hacer una gran inversión para no saber cómo vamos a andar con las ventas debido a que otra vez están por cerrar todo y los clientes que tenemos están también con inseguridad y la incertidumbre que tenemos todos. Los materiales los tenemos que pagar al contado y la venta no es tan fácil, siempre estuvimos financiando”.

En cuanto a las nuevas líneas, explicó que “renovamos la parte exterior del calefactor y salimos con termotanques eléctricos y a gas. Tuvimos muchos pedidos el año pasado y entonces volvimos a hacer”, agregó.

Asimismo, dijo que “con el calefactor de línea pesada que hacemos estamos en toda la Patagonia, entrando poco a poco, compitiendo con las grandes marcas. La diferencia es que el nuestro tiene un 30/40 por ciento más de rendimiento que cualquier otro calefactor de las mismas calorías. Le hicimos un sistema de radioconvección con fundición que próximamente nos va a estar haciendo las piezas (Javier) Gallardo de Istilart y veremos cómo andamos. En caso de que la economía del país ande bien vamos a tener trabajo los dos”.

Contó que los termotanques se elaboran en la fábrica que la firma posee en Tandil, donde también se producen muchas piezas para el calefactor MG para Coppens, y señaló que los calefactores de color se hacen a pedido.

Finalmente, Durando comentó que “posibilidades de exportar a Chile, Uruguay y Bolivia hay pero no entramos todavía en ese tema debido a la producción que tenemos”.

Volver