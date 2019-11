Durísimos cuestionamientos de Salim y Nickel a la “alianza” opositora: “hacen circo de la peor talla”

Guillermo Salim, presidente de la bancada del Movimiento Vecinal, y el concejal Werner Nickel cuestionaron en duros términos la alianza entre Juntos por el Cambio y Todos para pedir la interpelación del secretario de Seguridad, Claudio Cuesta. El primero acusó de ignorancia y falta de ética política y personal al presidente del Concejo, Enrique Groenenberg, sobre quien dijo además que “no sabe cómo responder al pedido de interpelación y anda averiguando qué tiene que hacer porque lo desconoce”, y el segundo advirtió que el gobierno provincial de Juntos por el Cambio “abandonó a la policía y jamás atendieron al intendente ni al secretario de Seguridad, ni la gobernadora Vidal ni el ministro Ritondo, que además mandaba la plata para la seguridad cuando se le ocurría. Por eso no entendemos que el bloque de Cambiemos venga a cuestionar la seguridad”.

“El Concejo Deliberante acaba de protagonizar un bochorno para la ciudadanía, que es a la que representamos. Esto demuestra que es un artilugio político de la más baja talla, y responsabilizo de esta situación al presidente del Cuerpo. Todos los funcionarios vienen demostrando su predisposición para acudir al Concejo cuando se los convoca, e incluso los propios concejales van a las Secretarías a hacer gestiones y siempre han sido recibidos. Aun cuando el concejal Federico ha tratado recientemente a uno de los funcionarios de mamarracho, ellos siguen teniendo la predisposición de participar, con aciertos y errores. Pero luego de esa actitud demostrada por el Ejecutivo luego de reclamos que en otras conformaciones del Concejo han existido, vemos cómo esta alianza opositora se junta para hacerle daño al partido que ganó las elecciones. Y vemos cómo los concejales se esconden para no acudir a la reunión, por lo tanto está claro que no querían hablar sobre seguridad sino hacer politiquería barata en una situación como la que vivimos, difícil en todos los órdenes”, sostuvo Salim.

Nickel, quien fue antecesor de Cuesta a cargo de la cartera de Seguridad, advirtió que “los ediles fundan estas peticiones en el uso de la democracia, pero la democracia es ir a las urnas y cuando la ciudadanía elige, respetar la mayoría. Acá los vecinos eligieron la continuidad de un gobierno, y el rol de la oposición es cuestionar si lo desean y acompañar con ideas, no con estos acuerdos que no se sabe cuánto van a durar y que son un circo. Tres Arroyos debe ser el único lugar donde la grieta no existe, eso es para publicarlo”.