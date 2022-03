Duro comunicado de profesionales de la salud bahienses por la crisis en los hospitales

La Asociación de Profesionales de la Salud bahiense difundió en las últimas horas un duro comunicado donde se exigen respuestas tanto al Municipio de Bahía Blanca como a la Provincia por la crisis del sistema hospitalario.

La posibilidad de cierre de la terapia intensiva infantil del Hospital Penna, la más completa de la región tanto en el sistema público como en el privado, es el último ejemplo del difícil momento que está atravesando el sector.

“Queremos expresar nuestro desconcierto y creciente preocupación por la falta de reacción y respuesta de las autoridades municipales y provinciales, ante las reiteradas manifestaciones y movilizaciones realizadas para advertir el crítico estado del sistema público de salud”, señala el comunicado de la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal – CICOP Seccional Bahía Blanca.

“A las condiciones muchas veces insalubres de trabajo (por falta de insumos, infraestructuras obsoletas e insuficientes, hechos violentos que sigue sufriendo el personal sanitario, etcétera) se suma la no incorporación de nuestra asociación a las paritarias para discutir salarios dignos, que puedan hacer frente a la creciente inflación, y a la escasez del recurso humano, la cual se agudiza mes tras mes y resentirá – en corto plazo – la atención en las guardias y diversas especialidades”, agrega.

De acuerdo con todos los especialistas, existe un problema estructural en todo el país con el recurso humano, ya que cada vez hay menos profesionales dispuestos a volcarse a las especialidades críticas como las guardias hospitalarias. Una de las razones tiene que ver con los bajos salarios para compensar un trabajo de altísima carga de responsabilidad y estrés.

En cuanto a la terapia pediátrica del Penna, La Nueva pudo confirmar que, pese a los rumores, no estará cerrada durante el fin de semana sino que tendrá atención restringida, a la vez que un equipo de médicos itinerantes de la Provincia llegará a la ciudad para cubrir algunos turnos de guardia.

Por su parte, en diálogo con LU2, el titular de la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal, doctor Nicolás Muñoz Cruzado, dijo: “Es muy preocupante la posibilidad de cierre de la terapia infantil del Penna, es la expresión definitiva de que la crisis de recurso humano no va a llegar sino que ya llegó”.

El Hospital Municipal también cuenta con una terapia infantil, aunque de menor complejidad. Una opción es que ambos equipos atiendan los dos servicios de manera coordinada, pero aún no hay definiciones al respecto. En el sector privado, el Hospital Italiano cuenta con ese servicio, aunque tampoco tiene la amplitud del Penna. La coincidencia general es que la solución pasa por reforzar el recurso humano del sanatorio interzonal, ya que presenta la mejor infraestructura.

