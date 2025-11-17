Duro cuestionamiento del PJ local a Kicillof. Piden un urgente volantazo en la relación Provincia – Municipio

El Partido Justicialista de Tres Arroyos, con la firma de su presidente e integrantes de distintas agrupaciones internas, envió una dura nota al Gobernador de la Provincia por intermedio de su ministro Carlos Bianco, formulando una serie de cuestionamientos y hasta hacen referencia a privilegios a otros distritos de la zona, donde la situación es diferente a Tres Arroyos.

Celebran el desdoblamiento de las elecciones, el triunfo de Septiembre y admiten la derrota de Octubre.

En síntesis, piden más protagonismo y acompañamiento para Tres Arroyos del gobierno provincial.

Dice la nota:

“Nos permitimos dirigirnos a usted a los efectos de informarle que en el Partido Justicialista de Tres Arroyos orgullosamente hemos logrado cobijar a todas las agrupaciones representativas de nuestra ciudad. Gracias a nuestra unión que se ha propiciado, pudimos terminar con la hegemonía de un Movimiento Vecinal y luego de 20 años volvimos a instalar un gobierno peronista en la municipalidad recayendo esta responsabilidad en el compañero Pablo Garate.

Hemos participado activamente en las elecciones del mes de Septiembre y de Octubre. Triunfamos ampliamente en las primeras y no tuvimos el mismo resultado en las nacionales. Hemos analizado el mal resultado. Coincidimos con las consideraciones que se tienen en general y estamos convencidos que haber desdoblado las elecciones fue un gran acierto de su parte.

También analizamos en profundidad como ha sido la relación de su gobierno con nuestro distrito y todos coincidimos que debemos mejorar la misma. Tanto en la elección del año 2023 como en las de este año, hemos sentido la sensación que nos encontramos desprotegidos. Hemos observado cómo municipios vecinos, sean peronistas o no, han tenido mucha más colaboración económica, más presencia de funcionarios (a excepción del Ministro Javier Rodríguez) como así su propia presencia compañero. Sentimos que Tres Arroyos está fuera de agenda provincial y creemos merecer mucho más acompañamiento.

Somos el segundo distrito en importancia de la sexta sección electoral, uno de los más importantes de la provincia, pero parece que estamos en el furgón de cola a la hora de recibir apoyo provincial, cosa que no ocurrió cuando la ciudad era gobernado por otro partido no peronista. Es necesario pegar un volantazo a esta relación. Nos ponemos a disposición para encarar todos unidos este trabajo y consolidar en Tres Arroyos el gobierno provincial al municipal para proyectar una provincia y a un municipio que debe ser peronista por muchos años más. Ese es nuestro deseo, nuestro objetivo y seguramente también el suyo compañero.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarlo con la mayor estima quedando a su disposición para profundizar en el tema”.

