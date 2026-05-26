Duro mensaje por el turismo en Mar del Plata tras un flojo fin de semana largo

26 mayo, 2026 0

El fin de semana largo otra vez fue un fracaso en Mar del Plata porque más allá de que hubo algo de movimiento turístico y un leve repunte comercial, desde el sector empresario advirtieron que el nivel de consumo continúa siendo insuficiente para reactivar plenamente la economía local.

Según un relevamiento realizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), a través de su Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), las ventas comerciales aumentaron apenas un 2,1% respecto de un fin de semana común.

El informe señala que los principales Centros Comerciales a Cielo Abierto de la Ciudad Feliz, especialmente los más vinculados al turismo, registraron una evolución positiva medida en unidades físicas, aunque el impacto económico estuvo lejos de las expectativas de muchos comerciantes.

En cuanto a la percepción sobre la afluencia turística, el 42,9% de los comerciantes consideró que fue buena, mientras que el 44,9% la calificó como regular y el 12,2% restante sostuvo que fue mala.

Los datos también reflejan el desacople entre cantidad de visitantes y nivel de consumo. El 30,6% aseguró haber percibido más gente y más ventas, pero otro 28,6% indicó que hubo más turistas, aunque las ventas se mantuvieron iguales. Además, un 30,6% sostuvo que no notó incrementos ni en circulación de personas ni en consumo.

En ese contexto, el presidente de la cámara empresaria marplatense, Blas Taladrid, lanzó una fuerte advertencia sobre la situación del sector turístico y comercial.

“No alcanza con que la gente venga: necesitamos que consuma. Es momento de redoblar la promoción de ciudad y trabajar para que cada visitante tenga más incentivos para consumir en la ciudad. Para eso hay que relanzar con decisión y uso del presupuesto para la promoción turística de Mar del Plata”, expresó.

Las expectativas comerciales tampoco terminaron de cumplirse plenamente durante los días patrios. Apenas el 28,6% de los comerciantes afirmó haber alcanzado sus objetivos de ventas, mientras que el 32,7% aseguró que no logró las metas previstas y el 38,7% sostuvo que solo se cumplieron parcialmente.

El estudio incluyó rubros como indumentaria, calzado, tecnología, juguetería, accesorios para celulares, librerías, regionales y artículos deportivos, entre otros sectores fuertemente ligados al movimiento turístico.

Aunque todavía no existen cifras oficiales definitivas, estimaciones del sector privado indican que la ocupación hotelera durante el fin de semana largo rondó el 50%, un número considerado bajo para una de las fechas turísticas más importantes del calendario.

Con información de Agencia Noticias Argentinas.

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