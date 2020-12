Dylan Villanueva: El joven violinista santafesino que sorprende al país

“Algunos lo llaman “el Messi del violín”. Otros, como Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale con quienes compartió el honor de tocar el Himno Nacional en el acto del 20 de Junio frente al Monumento a la Bandera (él en vivo, los otros músicos por streaming), reconocen que tiene un don para la música. Dylan Villanueva (13) es el del medio de cinco hermanos. Le gusta jugar con los menores, Mateo (9) y Diego (7). Admira a los dos más grandes, Brian (22) y Soledad (18), la responsable de alguna manera de que él se haya dedicado a la música”, decía en una crónica la revista Gente tiempo atrás para referirse a un verdadero hallazgo de un intérprete que a pesar de su corta edad, ya era un excelente violinista.

“Toca lo que se le cruce, dice Marcelo su papá, tango, chacarera, cumbia; se ha cruzado con varios artistas grossos de la ciudad”, en contacto con LU 24.

El proyecto social que lo involucra

“Dylan tuvo la suerte de empezar en un proyecto social, “Somos música”, y le prestaban el instrumento. Cuando se lo regalaron, y se durmió abrazado, a los seis años, y eso nos daba certeza que iba a ser un buen músico; ha pasado el tiempo, y cuando se hizo viral un video que tocó a los nueve años, con Despacito, la canción que le hizo tocar una maestra de la escuela, hubo una difusión de periodistas de acà de la ciudad, y una casa muy importante de acá le regaló su primer instrumento”.

“Como siempre le dijimos acá es una lucha constante para trabajar, y hacer algo, y yo siempre le propongo que estudien, para no terminar como yo, limpiando baños por 12 mil pesos.

Dylan: “Salimos a tocar a la peatonal porque papá no cobraba el aguinaldo”

Dylan relató que “cuando papá dijo que no podía cobrar el aguinaldo, pasó lo que pasó porque rápidamente juntamos efectivo en la peatonal”. Después dijo que toca “en dos escuelas, el proyecto “Somos música” y estudiando en la Sinfónica de Niños”.

Con Baglietto y Vitale

Cultura me invitó a que fuera al Monumento a la Bandera para que tocara con Baglietto y Vitale; nos pusimos de acuerdo e hicimos un ensayo por Zoom, me mandaron la partitura, yo la estudié, y tuve el atrevimiento de preguntarles, porque la partitura estaba como vacía, y como lo que iba a hacer era muy poco, pregunté si podía hacer variaciones mías, pero luego les falté todo el respeto porque toqué toda la canción; después Vitale me mandó un video para felicitarme”.

La familia

Somos cinco hermanos y cuatro de los cinco hacemos música; mi papá trabaja en la Municipalidad acá en Santa Fe y mi mamá es ama de casa, hacemos cosas en familia para recaudar un poquito de plata”.

De la peatonal a las redes

Dylan se explayó sobre el cambio hacia lo virtual, y dijo “estamos probando hacer un vivo de You Tube, ya que solamente hicimos para Instagram, cambiamos la peatonal por las redes sociales”.

