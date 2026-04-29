Echegoyen festeja y celebra sus 90 años

29 abril, 2026 179

En San Francisco de Bellocq, el Club Recreativo Echegoyen llegará el 1º de mayo a sus 90 años y lo celebra este jueves con un evento en el que habrá reconocimientos, con entradas populares para recibir a sus seguidores y a quienes quieran compartir este grato momento.

Alejandro Andersen, integrante de la Comisión Directiva de la entidad, habló con LU 24 y manifestó su entusiasmo por la organización: “estamos muy cerquita, hemos hecho la convocatoria para que la gente nos acerque recuerdos y también pedimos a la gente que retire un afiche”.

“Coincidentemente con el cumpleaños, se realiza el recambio de la caldera de calefacción, se inaugura una cancha techada de paddle, y se proyecta la ampliación de mayores reformas en la infraestructura del Recreativo”, dijo.

“Está en proyecto hacer un anuncio importante a fin de año, vinculado con el próximo concurso de pesca, y también avanzar en el mantenimiento de las canchas de bochas”, agregó Andersen quien a su vez manifestó sobre el concurso pesquero que “ya empezamos a averiguar por el tema de los vehículos, falta mucho todavía pero el año pasa rápido, iremos viendo sobre la marcha, teniendo en cuenta el rumbo de la economía”, sostuvo.

“Están todas las disciplinas del club, el fútbol, el paddle y la pesca en actividad, yendo siempre por un camino correcto para que las cosas salgan bien; uno lleva 20 años haciendo este tipo de cosas como el concurso, es una buena experiencia”, explicó.

“Queda abierta la invitación para festejar, es un reencuentro de toda la gente que pasó por el club, la entrada tiene un valor de 2000 pesos, habrá servicio de cantina para que todos puedan compartir ese momento”, finalizó.

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