Edad de imputabilidad: decidieron tratar la baja a 14 años

4 febrero, 2026 60

El oficialismo convocará a sesiones tras arribar a un acuerdo con la oposición denominada “dialoguista”. Acordaron tratar la baja de edad de punibilidad a 14 años.

Si bien hubo debates y propuestas para bajar la edad a 13 o incluso a menos, finalmente se acordó avanzar con el dictamen que se suscribió en mayo del año pasado.

El próximo martes constituirán las comisiones, para ratificar el dictamen el miércoles y sesionar el jueves 12 de febrero.

El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que la condena máxima que podrá recibir un menor será de 15 años, solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad únicamente se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad a la hora de impartir el castigo serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación o medidas de reparación de daños.

Desde el oficialismo confían en que antes del 1º de marzo, cuando inicie el período ordinario congresista, el proyecto ya esté convertido en ley.

