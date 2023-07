Edgardo Lavari revivió su triunfo en Turismo de Carretera

4 julio, 2023

En la fría mañana del 4 de julio de 1999, en el Autodromo de 9 de Julio, quedaría grabado a fuego el triunfo de Edgardo Lavari en la máxima categoría del automovilismo nacional como el Turismo de Carretera con el Dodge motor Cherokke de punta a punta y en una de las pocas que le faltaba ganar dentro de las que había participado.

“Es un gran recuerdo, cada 4 de julio recibo el saludo de mucha gente y además siento que era una deuda ganar en el TC, es más tendría que haber ganado más carreras, pero no se dieron por distintas circunstancias. Teníamos el auto, el presupuesto, aunque algo siempre nos dejaba en el camino, pero esta de 9 de Julio fue contundente y es compartido con todo Tres Arroyos”, dijo el popular “Loco” Lavari a LU 24.

“El automovilismo me dio todo, de hecho estoy viviendo ligado a Toyota, a la ACTC y un eterno agradecido a todos quienes estuvieron acompañándome desde mis inicios como la gente de mi ciudad y especialmente LU 24 que estuvo desde mi debut en Lobería en Mar y Sierras”, destacó .

Un triunfo para no olvidar de uno de los ídolos automovilísticos más fuerte de Tres Arroyos en la historia del deporte motor.

