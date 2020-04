Ediles de Juntos por el Cambio proponen obtener leña del monte cercano a la ex Escuela Agrícola

Tras advertir que se agotan las posibilidades de provisión de leña desde la Estación Forestal de Claromecó, el concejal de Juntos por el Cambio, Alejandro Trybuchowicz hizo referencia a la nota que le giraron desde su bancada al secretario de Desarrollo Social, Marcelo León, y de Desarrollo Económico, Matías Fhurer, para que por medio de un convenio se logre obtener leña del monte cercano al Molino Eólico y del casco de la ex Escuela Agrícola. “Se viene un invierno muy difícil en lo social y en lo sanitario, por eso hablando con el delegado Carlos Avila y con el ingeniero Carlos Carabio, vimos la posibilidad de gestionar la franja que tiene bajo administración la Cooperadora de la Chacra Experimental Integrada Barrow y que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, para cortar de ese monte de eucaliptus y proveer leña. Se habla de la necesidad de 600.000 kilos de leña para el distrito y con la disponibilidad que hay es imposible llegar a ese número. Carabio aportaría también una ficha técnica para que se sepa cómo se trabajaría en ese monte, desde el Molino Eólico hacia el casco de la Estancia de Bellocq”, advirtió el concejal.

“Estimamos que con el control necesario de las autoridades, se podría proveer de leña durante tres o cuatro años”, consideró el edil.

La nota presentada, en tanto, indica que “atendiendo la situación sanitaria y social que se está viviendo actualmente en el país, sin saber cuándo va a tener una solución definitiva, y la importancia que tiene la provisión de leña para las personas más vulnerables de nuestro Partido, a raíz de que ya está empezando el clima más frío, generando un riesgo aún mayor en la salud de las personas, y entendiendo que va a ser un invierno de muy bajas temperaturas. Sabemos que la Estación Forestal Ing. Gerardo Paolucci no va a poder abastecer de leña a todo el Partido, ya que la provisión de leña es bastante complicada y delicada a raíz de la falta de la misma, y eso realmente nos preocupa. Es por ello que le proponemos a Usted, que gestione ante el Ministerio de Desarrollo Agrario un convenio con el fin de poder proveer de leña, ya sea para el presente año y de ser posible acopiar para el futuro, del Monte ubicado entre cercanías al molino eólico y del casco de la ex Escuela Agrícola”, finaliza el texto que le hicieron llegar a Fhurer y León.

