Ediles de Todos reclaman la realización de análisis de calidad de agua

En virtud de intercambios públicos recientes sobre la calidad del agua del distrito y también haciendo alusión a la necesidad de controlar la eventual presencia de agroquímicos, los ediles del bloque de Todos, Tatiana Lescano y Martín Garrido reclamaron que se cumpla con lo dispuesto por un proyecto presentado por ellos mismos en enero de este año y que lleva varios meses de tratamiento en comisión. “Implica que los análisis se hagan con mayor frecuencia a la actual, y que incluya la participación de vecinos y vecinas y organizaciones ambientalistas. A los funcionarios municipales involucrados en este tema, como Ricardo D’ Annunzio y Sergio Moricet, y les pareció muy bueno poder llevar a cabo este proyecto. Pero sigue en tratamiento. Y lo que también hemos solicitado es la realización de análisis para la detección y ponderación de agroquímicos en agua, suelo y aire, que no se realizan frecuentemente e incluso resultan costosos, pero que surgen de datos de la Defensoría del Pueblo que señalan a Tres Arroyos como una zona comprometida por el uso de agroquímicos. Se necesita un diagnóstico serio que nos permita planificar la política pública y productiva del distrito, el secretario de Gestión Ambiental estuvo de acuerdo, pero hasta ahora no ha habido financiamiento –que puede provenir de ONGs o Universidades- para realizarlos. Nos dicen que está todo bien con el agua, nosotros sospechamos que quizá no sea así, pero como está en juego el futuro de esta zona y la salud de la población, necesitamos datos serios”, sostuvo Lescano.



Garrido coincidió con el planteo y abogó porque se estudie la calidad del agua en las localidades. “En Reta hay canillas comunitarias y la poca cantidad de agua de red que hay no se puede beber. Además no se hacen obras al respecto, las pocas hechas como las de Claromecó no se han terminado, se anuncian nuevos pozos y no se realizan, y los que están necesitan descanso. Por eso exigimos que se controle la calidad del agua en todo el distrito”.