Editorial Caravana: Costa participó del lanzamiento del Programa de Cultura Solidaria (video)

12 agosto, 2021

Una banda en vivo recibió al ministro Augusto Costa, quien ingresó al local recientemente inaugurado de la Editorial Caravana, segunda etapa de su visita a Tres Arroyos, e inmediatamente recorrió su interior, de manera previa para interiorizarse de la labor de la misma, y ver las diferentes ediciones de los libros y exposiciones que se registran en el lugar.

Seguidamente, una vez ubicados en plena calle Alsina, dio comienzo el acto, el que en principio Silvana Suárez, desde de la Subsecretaría de Promoción Sociocultural, agradeció la presencia de los artistas, autoridades y las instituciones de la comunidad por el acompañamiento, y a la Editorial Caravana, que acompañan de manera virtual también a otras 21 editoriales que son parte de este programa de compra de libros a editoriales bonaerenses, 36 en una primera etapa. La inversión fue de unos 37 millones de pesos.

Diego Slagter, fundador de Caravana, expresó que “es un honor, un placer que el ministro esté en casa, porque ratifica que esta caravana que viene rodando sigue, agradecemos a todas las editoriales que representen los sueños, el coraje, la idea de querer decir lo que pensamos; estamos agradecidos al programa porque permite que editoriales como Caravana puedan seguir existiendo, que se puede hacer cultura con trabajo, trabajo remunerado, junto a los plásticos, ilustradores, los músicos, a nuestra familia que nos ha bancado siempre en este tipo de sueños; este año elegimos como lema “multiplicar nuestra tarea” y vaya si lo estamos haciendo, enteramente felices y agradecidos”.

El intendente Sánchez, en tanto, sostuvo que “los chicos de Caravana me vieron en mi despacho y me entusiasmaron por la mirada que tienen, para satisfacer a gente que con mucho sacrificio escribe, ya que no es tan fácil editar un libro y ahora podemos hacerlo acá; creo que es lo que precisamos: jóvenes emprendedores, y la ayuda del Estado, porque no hay otra forma, entre todos, ese es el camino, los felicito a los chicos que tuvieron la idea porque juntos empezamos a caminar este desafío; agradezco el apoyo brindado por el gobierno provincial a nuestro distrito”.

Augusto Costa agradeció “a quienes son parte de Editorial Caravana, sabemos el enorme esfuerzo que realizan para sobrellevar todo este tiempo. Por el mes de noviembre del año pasado diseñamos diferentes políticas para el sector de la cultura y con Lorena Riesgo surgió la posibilidad de realizar compras a editoriales independientes en un momento en donde claramente hace falta un Estado que acompañe, como es la pandemia. Muy rápidamente nos pusimos a trabajar y en diciembre en una primera etapa involucro a 36 editoriales y 21 ahora, para que puedan cumplir sus sueños y que sobre todo provengan de diferentes localidades por el patrimonio cultural y las diversas identidades, para poder impulsar su desarrollo, es un reconocimiento a todo el trabajo que realiza el sector independiente, que pese a dificultades desarrollan estos emprendimientos”.

“No tenemos que conformarnos porque cultura, es producción, es trabajo y como tal tiene que entenderse que el desarrollo de la actividad cultural como actividad productiva tiene que darse como tal, ese esfuerzo tiene que estar reconocida como el fruto de trabajadores y trabajadoras de la cultura; cuando se la enfoca como algo secundario o como un capricho y no una necesidad de la sociedad, debemos reconocerlo y no puede ser una responsabilidad de gente que tiene vocación y con eso alcanza, por lo que priorizamos esta compra de libros que se distribuyen en centros comunitarios, hogares de la tercera edad o de la infancia, son parte de un proyecto de nuestro gobernador para fomentar el acceso a bienes culturales y acercarle a un montón de sectores que no tienen fácil el acceso a este tipo de bienes; estamos con una lógica de gestión donde todos los objetivos se desarrollan. No hay antecedentes al respecto de una acción similar, que estemos con estos instrumentos, y me puso muy contento saber que con los fondos que recibió Caravana transformaron en herramientas para mejorar el trabajo en materia editorial, ahí están los recursos, que permiten que un escritor chaqueño pueda difundir lo que hace, y mejorar sus condiciones; son un conjunto de políticas que se complementan al igual que las del Gobierno Nacional, es un tránsito que se dará hasta que demos vuelta la página de la pandemia con los artistas que han hecho un enorme esfuerzo pero con el compromiso de apoyar a la cultura para desarrollarse como toda otra actividad productiva”, expresó.

