Editorial Caravana pasó por El Perseguidor

29 noviembre, 2025 0

Este sábado, en la edición 273 del Perseguidor, estuvieron como invitados los integrantes de Editorial Caravana, Mariana Fernández y Diego Slagter, quienes hablaron con Hugo Costanzo sobre el inicio de sus actividades, su evolución y el presente en este 2025.

Otros temas:

Informe cultural de Tres Arroyos.

Julia Zenko la cantante y su vida. Oscar Peterson y su música.

Los libros más vendidos de Lumi Libros.

Día del humorista, recordando el nacimiento de Roberto Fontanarrosa.

La música: Julia Zenko, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Oscar Peterson, Neil Diamond, Sammy Davis Jr., Astor Piazzolla,

