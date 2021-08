Editorial Caravana: un nuevo espacio en Tres Arroyos que propone mucho más que la venta de libros

Con una interesante convocatoria, y festejos que incluyeron el corte de la calle en la primera cuadra de Alsina, se inauguró el local de la Editorial Caravana, un proyecto local que comenzó a gestarse hace pocos años, pero ha logrado un crecimiento incesante. Mariana Fernández y Diego Slagter, comentaron a LU24 de qué se trata Caravana, y qué propuestas encontrará el público en el local de calle Alsina 42.

En la librería-taller que tuvo su inauguración durante la tarde de ayer, se expondrán distintos tipos de artes visuales, se prevé el dictado de cursos, y por supuesto, la comercialización de libros, y tal como lo aseguró Mariana “tuvimos el acompañamiento de muchos amigos, amigas, y gente de la cultura, productores también” y agregó que “quisimos hacer algo en la calle porque fue un lugar que nos convocó muchas veces”.

En la jornada de ayer, que no faltó la música y la literatura se lograron expresar “excelentes escritores, artistas plásticos, músicos” y se logró que “toda esa gente está en Tres Arroyos participara, que es de Tres Arroyos, y muchas veces no puede mostrarse, y fue una fiesta al aire libre, que estuvo muy linda”.

Por su parte Diego Slagter, comento que “la industria editorial ha sufrido muchísimo como todas las industrias, y esta propuesta no existía antes en Tres Arroyos, pensamos este tipo de literatura va a encontrar un espacio y además, la producción propia, que va a tener su vidriera como corresponden, con autores que apuestan a editorial caravana, apuestan a la autogestión” y agregó que desde su equipo de trabajo “suponemos, imaginamos, soñamos que es una alternativa necesaria, un espacio necesario y se mostró ayer con la cantidad de gente que vino a compartirse, soñarse, cooperativamente”.

Asimismo, Slagter, aseguró que “era necesario volver a vernos” y comentó además que en el local ubicado en calle Alsina, habrá “venta de libros, espacio para productores locales y además el taller de la editorial” y explicó que “acá vamos a cortar, pegar, y mostrar cómo se realizan los libros”.

“Creemos que la Editorial Caravana es un usina de pensamiento y queremos estar en ese lugar de conflicto, que es la palabra” concluyó Diego Slagter.

