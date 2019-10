Eduardo “Bali” Bucca en Tres Arroyos: “El Parque Industrial es un modelo importante para la provincia”

Este jueves, el candidato a gobernador por Consenso Federal, Eduardo "Bali" Bucca, visitó Tres Arroyos y estuvo acompañado del candidato a intendente por ese espacio, Donato Callá, quien se mostró muy contento con su presencia y al apoyo brindado.



En conferencia de prensa, el ex intendente de Bolívar y actual diputado nacional, contó que recorrió el Parque Industrial y dijo que “es un modelo importante de parque industrial en la provincia de Buenos Aires y a veces hay que copiar las cosas que están bien”.

Habló con integrantes del consejo administrativo a quienes les presentó un programa de fortalecimiento de parques industriales para lograr obras de infraestructura intra muro y extra muro.

“Estas son obras que tiene una tasa rápida de retorno para el Estado y para poner en marcha la economía del país, y tener un Banco Provincia, que también lo tiene Tres Arroyos y cada una de las ciudad de la provincia, que tenga rostro productivo y rostro pyme. Nosotros queremos un Banco Provincia que realmente acompañe la producción y que genere créditos para aquellos que van a generar empleo y trabajo”.

Polarización

También se refirió a la grieta y la polarización política entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, manifestando que “en Alternativa Federal estamos convencidos de que ambos polos que han generado la grieta han fracasado y como médico doy un dato que para mí gráfica y es simbólico de lo que ha sido el fracaso de quienes han tomado las decisiones. Hoy el 50% de los niños en la provincia de Buenos Aires son pobres y muchos de ellos tiene inseguridad alimentaria, esto significa que no se están alimentando bien que hay malnutrición”.

“Yo les pido a todos, y a los vecinos de Tres Arroyos, que reflexionen por un rato y salgamos de esa lógica emocional de seguir extremos y pensemos si realmente podemos tener futuro con esta situación que hoy tenemos, que es absolutamente preocupante. Por eso con Roberto Lavagna lo que queremos es alzar la voz, les pido que vayan al 27 de octubre con una mirada racional y no emocional”, agregó.

Finalmente dijo que “no es fácil ser la segunda fuerza y meterse en el ballotage, pero hay que encontrar los motivos para votar a Roberto Lavagna”.

Economía y salud

El candidato a gobernador también se refirió a algunas de las propuestas de Consenso Federal referidas a economía y salud.

Planteó que para poner en marcha la economía en Argentina tiene que ganar Lavagna porque “es el dirigente más robusto en conocimiento del punto de vista económico y lo ha demostrado cuando le tocó atravesar una situación muy crítica y muy compleja como fue la del 2002. Tiene preparación, trayectoria, honestidad y viene hacer su último aporte a la patria, y él lo ha dicho por eso yo lo digo también. Esto significa que no viene a construir política para ser reelecto dentro de 4 años, que esto es un problema grave que ha tenido la provincia y la Argentina. Desde el minuto uno él se va a poner a resolver los problemas y va a construir confianza”.

En cuanto a salud sostuvo que hay que pasar de una mirada estática y asistencialista a una que es preventiva y dinámica. “En salud hay que tener una mirada preventiva, son políticas baratas que nos permite ahorrar muchísimos recursos que podrían ir a infraestructura para mejorar los hospitales, para la mejora de los centros de atención primaria, para seguir formando recursos humanos que necesitamos en la provincia de Buenos Aires, específicamente médicos generalistas y pediatras”.