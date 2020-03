Eduardo Giordano y sus recomendaciones para evitar los riesgos de contagio

22 marzo, 2020 Leido: 576

El doctor Eduardo Giordano, médico pediatra, veterinario y bacteriólogo tresarroyense, exdirector del Hospital Pirovano, aseguró que los coronavirus –alfa los que circulan entre animales, beta en los humanos- son virus bastante comunes, como los del resfrío, de manera que todos alguna vez hemos padecido alguno. “La forma de contagio es de persona a persona; y para poder sobrevivir necesita estar en otro cuerpo. Hay dos puntos a considerar: las gotas de Flügge, que son las gotas que se dispersan cuando tosemos, hasta 8 metros. Como el coronavirus es pesado, cae a un metro o metro y medio, de manera que si no estamos cerca de quien tose, no hay riesgo. Además el virus penetra a nuestro cuerpo a través de los fómites, sustancias inanimadas que lo transmiten si yo las toco con la mano, y después me toco la boca, los ojos o la nariz. Picaportes, vidrios, superficies metálicas, son los fómites con los que tomamos contacto todo el tiempo”, describió.

“Lo que nosotros tenemos que entender que si el virus entra por las manos que se tocan la cara, con un buen lavado de manos nos protegemos”, completó.



Sobre la rápida circulación del coronavirus, Giordano explicó que “hoy estamos viendo la punta del iceberg. Es probable que, como se le escapó a Angela Merkel, el 70% de las personas termine contagiada. Pero el 80% de esa gente lo va a transitar con un resfrío, un cuadro gripal suave; el 20 por ciento restante podría desarrollar el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, porque el virus se aloja en el pulmón. Entre los q ue probablemente no desarrollen la enfermedad están los chicos y los jóvenes, y entre los que quizá sí, están los mayores de 65 años”.

El médico ponderó la decisión del presidente Fernández de decretar el aislamiento total, y también elogió el tratamiento local de la pandemia. “Estamos muy bien preparados desde el punto de vista médico científico, la incógnita es saber cuánta gente se va a enfermar y cómo se la asiste. Pero por eso mi principal mensaje es que hay que evitar el contagio, quedándose en casa. La casa es una cápsula sanitaria”, sostuvo. Y efectuó también una serie de recomendaciones para higienizar los productos que se adquieren cuando se vuelve a casa o se recibe el envío a domicilio. “La lavandina y el jabón, especialmente, matan al virus; el lavado de manos y el repaso con lavandina de cada producto, descartando todas las bolsas que recibimos, es fundamental”, finalizó.

Volver