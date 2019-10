Eduardo Sacheri abrió la Feria del Libro de la Sarmiento

Este sábado se puso en marcha la 27ª Feria del Libro de la Biblioteca Sarmiento con la presencia del escritor Eduardo Sacheri, quien conversó sobre su obra y su visión sobre diferentes aspectos de la literatura argentina.

Además compartió detalles del proceso creativo de dos de sus principales obras adaptadas para el cine: “La pregunta de sus ojos” (“El secreto de sus ojos”) y “La noche de la usina” (“La odisea de los giles”).



Su nuevo libro: “Lo mucho que te amé”

Previamente Sacheri habló con los medios sobre su nueva publicación “Lo mucho que te amé” (Alfaguara), novela que tiene una sola protagonista y es una mujer.

“Hacer una novela vinculada con esta lucha entre el deseo y el deber, la sanción social, etc., y como está ambientada en los años 50, en el siglo XX, me parecía que era muy importante anclarla en el personaje femenino por la sanción social y el oprobio, la crítica se cebaba mucho más en las mujeres que en los hombres”, expresó y agregó: “Tenía ganas de hablar del deseo, el amor, el deber, la lealtad, la ética de cada quien en sus relaciones afectivas y me pareció que era más fecundo tratarlo desde el punto de vista de ella”.

“Cuando leemos llevamos esa ficción a la realidad que vivimos”

“Cuando uno crea una historia, la crea también rodeado del mundo en el que vive y rodeado de las cuestiones de ese mundo. Lo que uno jamás puede pensar o planear es que tenga justo un rebote específico con la realidad, por ejemplo La Odisea de los Giles. Cuando yo escribo La Noche de la Usina pienso en las recurrentes crisis económicas argentinas y en sus descalabros y en nuestros permanentes laberintos, no es que calcule que justo se vaya a dar en otro contexto específicamente crítico”, dijo acerca de sus novelas adaptas al cine.

También consideró que “con el arte en general, y en la literatura en sí, es que cuando leemos o vemos una película, nos llevamos esa ficción a la realidad que estamos viviendo, creo que lo hacemos siempre y es parte de la gracia del asunto, no creo que suceda solo con mis libros y esas es una de las utilidades que le encontramos al arte”.

“Mis opiniones políticas son de un ciudadano común”

Por otro lado el escritor hizo referencia a las opiniones políticas de diversos escritores argentinos y aseguró que las suyas son muy claras y solidas pero trata de no estar hablar de ello públicamente.

“Creo que mi intervención es eventualmente a partir de mi trabajo, si lo que yo escribo eventualmente interpela lo que pensás, lo que sentís o tu modo de ver la realidad, me parece que está buenísimo, pero mis opiniones políticas son de un ciudadano común. El problema es que por ser conocido eso puede tomar una dimensión mayor que en el fondo no merece, mis opiniones no merecen mayor consideración de cualquier otro ciudadano o ciudadana”, sostuvo.