Educación en Chaves: abren la inscripción al curso de Electricista Industrial

20 mayo, 2026 40

Desde la Dirección de Educación de Chaves Municipio, se informa que se encuentra abierta la inscripción para el curso de Electricista Industrial, que dará inicio durante el mes de junio en el Centro Universitario, ubicado en Avellaneda Nº 178.

Las clases se dictarán los lunes y miércoles, en el horario de 18:00 a 20:40 horas.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 29 de mayo y podrá realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/BH6Umrx9vL8WcMXf7

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