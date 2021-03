Educación: “Padres Organizados” sugiere que el Municipio pueda tener injerencia en Provincia

30 marzo, 2021

Referentes de “Padres Organizados Tres Arroyos” se reunieron con la concejal vecinalista Dra. Claudia Cittadino para conocer cómo es la situación sanitaria en las escuelas y en este sentido corroboraron que las mismas no están siendo un foco de contagios. Además, sugieren la posibilidad de que el Municipio pueda tener “alguna injerencia” sobre Provincia.

En diálogo con LU24, Florencia Barrientos comentó que “era medio como nosotros los esperábamos, los números son realmente bajos de casos sospechosos y confirmados. Las burbujas que se han separado son menos de 10”. En este sentido, afirmó que los contagios se han generado afuera del ámbito escolar.

“Queríamos saber cómo estaba funcionando el tema de las burbujas cuando se producían los aislamientos y sobre los casos sospechosos y confirmados, a raíz de que dentro del Plan Jurisdiccional, que tantas veces se ha ido modificando desde que comenzaron las clases, a menos de un mes, ya que hoy por hoy los municipios en el plano de salud tienen injerencia en educación”, explicó.

“Puede llegar a suceder que en algunas escuelas, frente a la separación de los docentes, principalmente, que están a cargo de las burbujas, por una serie de días, se genere una dificultad en la logística y en el funcionamiento porque por lo en general un docente está a cargo de varias burbujas y convengamos que las escuelas no están situación de conseguir suplencias y nuestra prioridad es que las escuelas puedan funcionar de la mejor forma posible frente a las circunstancias de haber estado un año cerradas”.

“Nos encontramos con una muy buena predisposición de Cittadino, quien nos dio bastante información acerca de cómo están manejando los protocolos, nos aseguró que están en contacto diario con todas las escuelas y que frente a los casos sospechosos están hisopando por la mañana para que por la tarde/tardecita puedan tener el resultado, para lograr que la burbuja sea aislada solamente por 24 horas, fundamentalmente, para no perder tiempo”, agregó.

“Los hechos demuestran que a un mes de las aperturas, las escuelas no están siendo realmente un foco de contagios ni modifican ningún tipo de curva epidemiológica. Le sugeríamos a Cittadino si no podría tener el Municipio alguna injerencia sobre Provincia para poder abrir la autonomía de las instituciones locales porque el Plan Jurisdiccional es el mismo para una escuela rural en la ciudad de Tres Arroyos o para la que está en Vicente López”, informó.

“Previendo que la pandemia se modifica todos los días, que podemos estar frente a una segunda ola y nadie tiene el conocimiento de cuándo puede entrar en Tres Arroyos, el año pasado estuvimos siete meses esperando que llegara un caso a la ciudad y no queremos tener el mismo parate. No nos parece que sea coherente que un Plan Jurisdiccional englobe a todos los municipios, no todas las escuelas ni las ciudades son iguales”, consideró.

Finalmente, Barrientos anunció que solicitaron una reunión con el diputado provincial Pablo Garate, presidente de la Comisión de Educación y dijo que “las escuelas sigan abiertas depende del funcionamiento y responsabilidad de todos los integrantes de las mismas, lo que necesitamos de parte de las familias, docentes y adolescentes es el compromiso en sus vidas diarias fuera del ámbito escolar para que la educación no se siga viendo afectada”.

