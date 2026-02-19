Educación para Adultos: Abrieron la inscripción para completar estudios

19 febrero, 2026 0

Ya está abierta la inscripción para terminar los estudios primarios en la modalidad Adultos, desde los 14 años en adelante.

Hay varios centros en la ciudad en horarios que van en turno tarde, vespertino y noche.

En esta oportunidad, desde las escuelas primarias 15 y 27 invitan a los interesados en completar esta importante etapa que permite terminar la escuela o prepararse para el secundario.

“Nunca es tarde para aprender” es el mensaje de la convocatoria.

