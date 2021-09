“Educación y producción son ejes prioritarios para el MV”, señalaron Sol Torquemada y Alejandro Espinosa

En el último tramo de la campaña electoral, los candidatos vecinalistas Sol Torquemada (a concejal) y Alejandro Espinosa (a consejero escolar) coincidieron en destacar el enfoque de la gestión del MV en torno a la educación y el trabajo como pilares fundamentales.

“Esperamos que llegue el domingo con mucha expectativa”, dijo Espinosa, quien como profesor de Educación Física destacó obras como el Polideportivo y la cancha de hockey, pero al mismo tiempo enfatizó que “el Polo Educativo es una cuestión clave, lo más importante que le puede pasar a Tres Arroyos. Porque el Movimiento Vecinal no hace obras al azar, todo está planificado en función de la educación y la producción. Allí se está construyendo el Centro de Formación Profesional, se tiene la idea de instalar una secundaria, de llevar CRESTA y se comenzó el Conservatorio de Música. Allí se está generando mano de obra y recursos a futuro”, sostuvo.

“El vecinalismo, siendo yo un actor de la actividad educativa, me ha cambiado la realidad. Soy oriundo de Orense y cuando veo el SUM de la Escuela 17 me emociona. En la Escuela 14 dimos clase con los ojos llenos de tierra durante mucho tiempo hasta que se hizo un playón espectacular. Tenemos una infraestructura muy por encima de la media de otros distritos”, apuntó.

Torquemada, por su parte, coincidió en destacar la gestión en educación y producción, al indicar que “es una visión que se tiene en el gobierno local desde hace mucho tiempo: que un joven pueda estudiar en Tres Arroyos y quedarse a vivir y trabajar acá. Y mismo en las localidades, a través de la creación de agrupamientos industriales, para darles a los jóvenes la misma posibilidad, y si no pueden insertarse en relación de dependencia, acompañarlos en la generación de algún emprendimiento o actividad independiente”.

“Le pedimos a la gente que nos acompañe con el voto. Porque las obras vienen a cambiar a Tres Arroyos, generan empleo ya desde su desarrollo. Tres Arroyos tiene un plan de desarrollo estratégico que se viene cumpliendo y queda mucho por hacer”, concluyeron.

