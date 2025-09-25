EduRural y la EATA se reunieron con el Secretario de Educación de la Nación

El pasado 12 de septiembre, el equipo coordinador de EduRural, del cual la EATA forma parte, se reunió en el Palacio Pizzurno con el Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, y la Referente de Educación Rural, Gabriela Ortiz.

Durante el encuentro, se presentó el trabajo de la red y sus organizaciones y se generó un espacio de consulta por parte del Secretario de Educación respecto a la alfabetización y la educación agraria.

