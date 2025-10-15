EE.UU. anunció 40.000 millones de dólares para Argentina

15 octubre, 2025 133

El día después de las declaraciones de Donald Trump, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que el programa de asistencia financiera para Argentina alcanzará un total de 40 mil millones de dólares, al sumar una línea equivalente al ya adelantado crédito de 20 mil millones.

Bessent confirmó además que la administración Trump retomó las ventas de dólares en el mercado cambiario argentino, una operación que se produjo cuando los dólares, tanto el oficial como los financieros, el blue y los futuros, subían en la previa electoral.

