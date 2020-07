Efecto pandemia: De recorrer el país entero vendiendo sus cuadros en fiestas populares, a hacerlo por las redes sociales

8 julio, 2020 Leido: 6

El artista tresarroyense que hace digitopintura, Néstor Albouy, aseguró a través de la radio que su actividad se ve seriamente afectada ante la imposibilidad de concertarse eventos a raíz de la pandemia y anticipó que sus cuadros los está comercializando en las redes sociales.

“Soy feriante. Vivo viajando por todo el país mostrando lo que hago en todo tipo de eventos y hago mis cuadros y los vendo. De eso me sustento y decidí con esto, vender a través de las redes sociales. Es algo nuevo porque nunca comercialicé de esa forma”, dijo.

Néstor indicó que “en los eventos cuando pinto es donde aparece el interés de la compra. Hago un show, pinto con los dedos y así no puedo mostrar mucho. Este fin de semana por suerte pude vender algo. La gente de la ciudad me conoce y me apoya. Es un momento difícil para mí”, sostuvo.

Recordó que el año pasado fue a México a trabajar y que ahora atraviesa una gran incertidumbre “ahora no sé cuándo se reactivará mi actividad. La última feria que fui es a El Calafate, después de la temporada de Claromecó”.

Albouy consideró que “el arte para mi es transmitir una emoción. La canalizo y pinto mis cuadros. Es un estado lindo de mí ser y trato de que el cuadro salga con onda y amor. Empecé a los 17 años. Es nostálgica la historia, porque luego de que mi padre murió, empecé a hacer arte. Lo canalice por ahí. Fue un antes y un después”.

Los interesados en contactarse con Néstor pueden hacerlo a través de su facebook: Néstor Fabián Albouy.

Volver