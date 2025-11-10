Egresados: todo lo necesario y de moda, en La Casa del Pantalón

10 noviembre, 2025 5

Las fiestas de egresados siempre son motivo de renovación de indumentaria para una noche especial.

En La Casa del Pantalón, está todo para poder equiparse. LU 24 consultó a Eugenio “Coco” Galilea, propietario del tradicional comercio tresarroyense quien dio a conocer aspectos de la moda actual y los precios del mercado.

“Hubo algunos aumentos en artículos tradicionales con respecto al año pasado, pero no mucho; un ambo, saco y pantalón bien moderno como se usa actualmente, arreglado a medida sin costo sale 130 mil pesos, y si pagan en efectivo o transferencia hay un 20% de descuento, las camisas van desde 29 a 59 mil pesos y las corbatas de 18 a 23 mil pesos”, dijo.

“Hay muchas facilidades de pago, y como siempre sobresalen negro, azul, gris topo y gris medio son los colores que sobresalen; las corbatas se usan preferentemente lisas, roja, negro, celeste, azul o blanco, según su gusto”.

“La moda va cambiando siempre, pero a los chicos les queda todo bien; ahora hay muchos a los que les gusta usar zapatillas blancas”.

Los horarios de atención: de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00.

Volver