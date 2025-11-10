Egresados: todo lo necesario y de moda, en La Casa del Pantalón
Las fiestas de egresados siempre son motivo de renovación de indumentaria para una noche especial.
En La Casa del Pantalón, está todo para poder equiparse. LU 24 consultó a Eugenio “Coco” Galilea, propietario del tradicional comercio tresarroyense quien dio a conocer aspectos de la moda actual y los precios del mercado.
“Hubo algunos aumentos en artículos tradicionales con respecto al año pasado, pero no mucho; un ambo, saco y pantalón bien moderno como se usa actualmente, arreglado a medida sin costo sale 130 mil pesos, y si pagan en efectivo o transferencia hay un 20% de descuento, las camisas van desde 29 a 59 mil pesos y las corbatas de 18 a 23 mil pesos”, dijo.
“Hay muchas facilidades de pago, y como siempre sobresalen negro, azul, gris topo y gris medio son los colores que sobresalen; las corbatas se usan preferentemente lisas, roja, negro, celeste, azul o blanco, según su gusto”.
“La moda va cambiando siempre, pero a los chicos les queda todo bien; ahora hay muchos a los que les gusta usar zapatillas blancas”.
Los horarios de atención: de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00.