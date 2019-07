Ejemplo de vida: Ofelia tiene cien años, no usa anteojos, no hace dieta y tiene Facebook

Ofelia Crespo es una abuela que recientemente cumplió cien años y es un verdadero ejemplo de vida, ya que maneja perfectamente la computadora, tiene Facebook, cocina, y se informa todos los días.



“Me levanto a la mañana, me lavo los dientes, me maquillo, pongo la pava, el mate, con tostadas”, es lo primero, y no hago ni nunca hice dieta, siempre he comido de todo, porque desde chica, hace cien años atrás mirá lo que era, se comía cerdo, ahora se come mucho pero mi papá tenía criadero y lo comíamos. Me cocino ahora para mí, mi hija vive al lado y nos comunicamos por el fondo, luego vienen ellos o voy yo, pero estamos bien; como fritos, al horno y hervido, hago berenjenas en escabeche, escabeche de peceto”, dijo a LU 24.

“A veces estoy un poquito achacada pero gracias a Dios camino, con bastón por las dudas porque las veredas están medias rotas, así me dijo el médico”, agregó y relató: “tengo la computadora, estoy en Facebook, me manejo”.

“El festejo de los cien años estuvo hermoso, los que invitamos con mi hija vinieron todos, y no sé dónde poner los regalos, perfume, chalinas, de todo un poco, y para los 101 ya les dije que no quiero regalos porque no sé dónde ponerlos”, manifestó.

“Viví en Castelar y en Morón, tuve negocio de regalos ya, mi hija es psicóloga, y todos los días me llaman por mi cumpleaños”, acotó y relató una particular anécdota con el presidente Alvear: “Nosotros vivíamos al lado del campo de aviación, íbamos a jugar y a ver los aviones que venían de Chile y un día bajó de un coche un señor con galera y bastón blanco, y nosotros decíamos quién será, y un señor nos dijo que era el presidente Marcelo T. de Alvear, y caminábamos con él porque había venido a ver los aviones”.

“No uso anteojos, y me manejo mucho con el Facebook y la compu, leo y opino en las noticias ya sean de política o de otra cosa, opino de todo”, dijo Ofelia, quien luego de agradecer, rápidamente fue a buscar esta nota en la página de LU 24.