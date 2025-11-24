Ejercía su sexto mandato: Falleció el Intendente de Berazategui Juan José Mussi

Falleció este lunes Juan José Mussi intendente de Berazategui, había nacido el 9 de enero de 1941. Era médico clínico, seis veces intendente, asumió su sexto mandato en 2023; ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires; viceministro del Interior; secretario de Ambiente de la Nación; diputado provincial; y presidente del Concejo Deliberante de su ciudad.

Con su fallecimiento, la política bonaerense pierde a una de sus figuras más longevas y reconocibles. Histórico dirigente peronista del Conurbano, actual y varias veces titular del ejecutivo de Berazategui.

Mussi, de 84 años, era sinónimo de su distrito, marcado por el trato directo y una gestión muy territorial, lo convirtió en uno de los intendentes más duraderos del justicialismo. Para muchos vecinos, su apellido fue parte del paisaje cotidiano de la ciudad durante décadas.

La noticia de su muerte deja un vacío evidente en Berazategui, una ciudad que quedará por siempre marcada por su impronta. También cierra un ciclo local del peronismo bonaerense dominado por “barones” que construyeron su fuerza desde los municipios y que, durante décadas, fueron engranajes claves del mapa político provincial.

