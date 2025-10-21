Ejercitarse con calor: el agua también es parte del entrenamiento

21 octubre, 2025

El verano se acerca y las altas temperaturas ponen a prueba al cuerpo. Entrenar sin una buena hidratación puede afectar el rendimiento y la salud.

Tomar agua no es solo “calmar la sed”: es regular la temperatura, cuidar los músculos y prevenir golpes de calor.

Recordá:

✅ Hidratate antes, durante y después de entrenar.

✅ Evitá las horas de mayor calor.

✅ Reponé minerales y escuchá a tu cuerpo.

Entrenar bien también es hidratarse bien.

Profesor Mauro Vitali – Director Maxfit

