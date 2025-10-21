Ejercitarse con calor: el agua también es parte del entrenamiento
El verano se acerca y las altas temperaturas ponen a prueba al cuerpo. Entrenar sin una buena hidratación puede afectar el rendimiento y la salud.
Tomar agua no es solo “calmar la sed”: es regular la temperatura, cuidar los músculos y prevenir golpes de calor.
Recordá:
✅ Hidratate antes, durante y después de entrenar.
✅ Evitá las horas de mayor calor.
✅ Reponé minerales y escuchá a tu cuerpo.
Entrenar bien también es hidratarse bien.
Profesor Mauro Vitali – Director Maxfit