El 1 de junio se reinician las actividades vinculadas con emisión de Licencias de Conducir

27 mayo, 2020 Leido: 73

La Municipalidad de Tres Arroyos informó que a partir del día 1 de junio del corriente año, se reiniciarán las actividades vinculadas con la emisión de Licencias de Conducir.

La atención será única y exclusivamente con turnos previamente asignados a través de los teléfonos 431555 / 15449599 en el horario de 8 a 13 y solo para trámites renovaciones y/o duplicados.

Los turnos se podrán solicitar desde hoy y no se asignarán más de 30 turnos por día.

Cabe aclarar que en este reinicio, las actividades de Licencias de Conducir serán restringidas y se llevarán a cabo de forma escalonada de acuerdo a las circunstancias sanitarias que se vayan desarrollando en la realidad y en sintonía con la normativa que se vaya dictando por las autoridades nacionales y provinciales competentes.

Asimismo, se indicó que por Disposición No 12/20 de la Dirección Provincial de Políticas de Seguridad Vial, los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir que hayan operado u operen entre el 15 de febrero de 2020 y el 15 de junio inclusive del mismo año, están prorrogados por 150 días corridos, contados a partir de la fecha de vencimiento correspondiente.

Por lo tanto, aquellas personas que posean una licencia vencida, por no haber podido realizar el trámite de renovación correspondiente en tiempo y forma, debido a que las oficinas estuvieron cerradas por disposición nacional, podrán circular por la provincia; deberán solicitar un turno y continuar con el procedimiento administrativo para emitir la nueva licencia.

