El 14 reabre el bingo: no podrán ingresar mayores de 60 años

1 diciembre, 2020 Leido: 320

Las personas consideradas de riesgo desde el punto de vista epidemiológico, entre ellas los mayores de 60 años, no podrán ingresar a bingos y salas de juegos según el protocolo autorizado para la reapertura de estos espacios, que en el caso del Bingo Tres Arroyos tendrá lugar el 14 de diciembre. Según indicó Maximiliano Ibarlucía, a cargo de la sala local, “se está deliberando de qué manera se abordará el tema cuando la gente de más de 60 años quiera entrar”. Por lo pronto, anunció que no habrá bingo de cartones, ni confitería ni shows, y sólo quedarán habilitadas la mitad de las máquinas, que deberán ser sanitizadas luego de cada uno.

“Todo el personal vinculado a confitería y show estará abocado a la tarea de desinfección de máquinas. Una persona no podrá andar como antes por la sala; tendrá que entrar, sentarse en la máquina previamente desinfectada, y cuando salga se volverá a sanitizar para que recién después la use otro cliente. Y si la máquina se traba en medio del uso, se desinfectará primero y luego se podrá abrir. La idea es que se mantenga el distanciamiento”, sostuvo.

De esta manera, lo único habilitado en este nuevo período serán las máquinas tragamonedas, que estarán protegidas por acrílicos. No se ha determinado todavía el horario en que funcionará la sala, que antes de la pandemia permanecía abierta de las 10 a las 6. “Esto es algo que tendremos que tratar con el Municipio. Pero lo importante es que somos 43 familias que desde el 16 de marzo tuvimos que sostenernos sin poder trabajar, y cobrando un ATP y un acuerdo que se hizo entre el sindicato y la empresa, pero que no se pudo seguir llevando adelante después de tantos meses de cierre”, finalizó.

