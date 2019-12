El 18 y 19 de enero será el 26º Seven Playero de Claromecó

Se realizó en Classico Bar una conferencia de prensa realizada por el TARHC para anunciar el próximo Seven Playero de rugby, en su 26ª edición, que se desarrollará los días 18 y 19 de enero de 2020. Además de jugarse en Primera, Veteranos y Juveniles este año también habrá un Five femenino, estando en juego las copas de Oro, Plata y Bronce.



Estuvieron presentes el presidente del club, Nicolás Bruel, el organizador Juan Carlos Conde, Marcelo de Francesco y el director de turismo Julián Lamberti. El titular de la institución agradeció a los sponsors y a la Municipalidad que le brinda un apoyo sin duda de gran magnitud.

Como siempre, dijo a su turno Conde, estarán presentes los mejores árbitros de la especialidad y llegarán equipos con jugadores que militan e la URBA. Serán 16 los elencos que competirán.

De Francesco anunció que como la experiencia fue buena el año anterior en esta edición se realizará una competencia de hockey paralela y el sábado habrá tercer tiempo con importantes espectáculos.

El Director de Turismo agradeció la invitación y por supuesto puso todo a disposición de los organizadores para que no se tengan inconvenientes y el desarrollo del torneo sea como siempre de lo mejor.

