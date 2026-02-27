(audio)“El 2 no comienzan las clases”: Marcela Molina ratificó el Paro Nacional docente

27 febrero, 2026 7

La secretaria adjunta de Suteba, Marcela Molina, confirmó en dialogo con LU24 que este lunes las clases no comenzarán en la provincia de Buenos Aires ni en el resto del país. La medida de fuerza, convocada por CTERA a nivel nacional y respaldada por todo el Frente Gremial bonaerense —incluyendo a los docentes de escuelas privadas—, marca un hito en la gestión de Axel Kicillof, siendo la primera vez que el ciclo lectivo no inicia en la fecha estipulada bajo su administración.

El conflicto se centra fundamentalmente en el reclamo por la falta de paritaria nacional desde hace casi tres años y la interrupción en el pago del Fondo de Incentivo Docente. Según detalló Molina, este concepto representaría hoy unos 300.000 pesos por cargo en el salario de cada trabajador, denunciando además una deuda acumulada de casi 5 millones de pesos por los periodos no liquidados. A esto se suma el pedido de mayor presupuesto educativo y el rechazo rotundo a la ley de “libertad educativa”.

A nivel provincial, si bien el gobierno de Buenos Aires ha mantenido abierta la mesa de negociación, el gremio consideró que la última oferta de aumento fue insuficiente. Por este motivo, aunque se espera una nueva reunión para la próxima semana con el fin de mejorar la propuesta salarial, el paro del lunes se mantiene firme.

La jornada de protesta incluirá una movilización al Congreso de la Nación y será el inicio de un plan de lucha extendido durante marzo y abril. La dirigente gremial aclaró que, si bien no todas las medidas implicarán la suspensión de clases, el cronograma incluirá caravanas, carpas y diversas acciones callejeras para visibilizar la problemática del sector. De no mediar una solución inmediata, el inicio efectivo de las actividades escolares quedaría postergado para el martes.

Volver