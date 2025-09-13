El 22 Automatizaciones presente en la Expo Rural (audio)

13 septiembre, 2025 0

La Firma Chavense 22 automatizaciones presente en la 168 Expo Rural, su Propietario Carlos De La Cal visitó el estudio móvil de LU 24 y dijo “nos presentamos por primera vez lo veníamos postergando por una cuestión u otra. Para la ocasión, armamos un gazebo con nuestros productos, en 30 años de trayectoria, agradecemos a Tres Arroyos y al Parque Industrial ya que en los 20 años que venimos a la ciudad siempre encontramos mucho trabajo”, detalló

“Me sorprendió ver la cantidad de expositores, maquinarias y gente que hay caminando por el predio”.

Por consultas acercarse a la Rural o comunicarse al 2983 – 573138.

Volver