El 22 Automatizaciones presente en la Expo Rural (audio)
La Firma Chavense 22 automatizaciones presente en la 168 Expo Rural, su Propietario Carlos De La Cal visitó el estudio móvil de LU 24 y dijo “nos presentamos por primera vez lo veníamos postergando por una cuestión u otra. Para la ocasión, armamos un gazebo con nuestros productos, en 30 años de trayectoria, agradecemos a Tres Arroyos y al Parque Industrial ya que en los 20 años que venimos a la ciudad siempre encontramos mucho trabajo”, detalló
“Me sorprendió ver la cantidad de expositores, maquinarias y gente que hay caminando por el predio”.
Por consultas acercarse a la Rural o comunicarse al 2983 – 573138.